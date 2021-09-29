Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Украина не получала от ЕС официальных сигналов об угрозе отмены безвиза - МИД

Среда, 29 сентября 2021, 15:54

Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС.

Об этом говорится в комментарии "Европейской правде" пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

"Никаких причин для такого решения нет и не может быть", - сказал он.

В МИД напомнили, что 4 августа Еврокомиссия опубликовала четвертый доклад об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства, в частности Украиной, в котором анализировались 2020 и первая половина 2021 года.

"Документ содержит положительную оценку соблюдения нашим государством критериев безвизового режима. Конечно, там были и рекомендации продолжить "домашнюю работу" для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства", - пояснил Николенко.

По его словам, МИД Украины уже предложил отдельным странам-членам ЕС и Еврокомиссии провести консультации, чтобы разъяснить отдельные положения украинского законодательства.

"Мы ожидаем, что такие экспертные консультации состоятся в ближайшее время. Одновременно Украина завершает подготовку национального доклада о выполнении условий визовой либерализации с ЕС, где мы проинформируем европейских партнеров о работе над рекомендациями Еврокомиссии", - добавил Николенко.

Напомним, по информации ряда СМИ, отдельные государства ЕС поставили вопрос возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой, из-за серии злоупотреблений со стороны граждан этих государств.

Согласно документу, Германия, Франция и Италия в последнее время все больше разочарованы из-за, как они говорят, злоупотребления безвизом. В документе упоминается о росте "правонарушений, связанных с несанкционированным проживанием" со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии.

Ожидается, что государства-члены обсудят этот вопрос 13 октября.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Безвиз МИД
powered by lun.ua

Статьи

Ключ к новой Германии: как нам строить отношения с преемником Меркель

Выборы показали, что немецкая политика находится на грани скачка. Только нужно посмотреть – вверх или вниз (укр.)
29 сентября 2021 — Павел Климкин, министр иностранных дел Украины (2014-2019 гг.)

На пороге зимнего кризиса: чем грозит Европе рекордный рост цен на газ

Риск масштабных перебоев с электроснабжением становится для Европы вполне реальным. Это может серьезно затормозить восстановление экономики ЕС.
28 сентября 2021 — Александр Мартыненко, для Европейской правды

Литва против Китая: как маленькая страна Балтии бросает вызов азиатской сверхдержаве

Больше, чем любая другая европейская страна, в конфликт с Китаем втянулась маленькая Литва. Почему Вильнюс решился на противостояние и какие последствия это будет иметь?
28 сентября 2021 — Катерина Кистол, для Европейской правды