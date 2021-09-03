Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Посол рассказал, как договаривались с "Талибаном" для эвакуации украинцев из Кабула

Пятница, 3 сентября 2021, 11:33

Несмотря на отсутствие политического признания "Талибана", украинской стороне пришлось контактировать с группировкой для того, чтобы люди из украинских списков на эвакуацию смогли попасть в аэропорт Кабула.

Об этом "Европейской правде" рассказал Василий Серватюк, посол Украины в Таджикистане. Именно это посольство координировало эвакуацию, поскольку посольства в самом Афганистане у Украины нет.

"Мы понимаем, что без определенных контактов - официальных, неофициальных, через посредников - осуществить вывоз граждан невозможно. Не открою вам секрета, когда должны были вылетать наши шесть эвакуационных рейсов и к самолету нужно было пройти через три кольца охраны "Талибана" - с ними нужно было договариваться. Есть группа афгано-украинской дружбы, которая предоставляла нам помощь, транспорт, вела переговоры с "Талибаном" - и людей пропускали", - рассказал Серватюк.

Он отметил, что перед терактом 26 августа у ворот аэропорта - о подготовке которого заранее знала западная разведка - люди из украинских списков тоже получили предупреждение от посольства с просьбой не ехать в аэропорт. Ни один из них в результате не погиб.

Василий Серватюк рассказал также, что эвакуационные рейсы в Украину формировали по четырем спискам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Афганистан
powered by lun.ua

Статьи

Принуждение к вакцинации: как в Европе борются с противниками прививок

Как заставить вакцинироваться противников прививок? Европейские страны одна за другой вводят ограничения для невакцинированных (укр.)
3 сентября 2021 — Мария Емец, Европейская правда

Байден с тенью России: почему визит Зеленского в США не стал чистой победой

Что получила Украина по результатам встречи в Белом доме? И какие сигналы президенты Байден и Зеленский отправили друг другу? (укр.)
2 сентября 2021 — Алена Гетьманчук, Центр "Нова Європа"

Помощь везде, кроме НАТО: что пообещали друг другу Зеленский и Байден

Важно не только то, что есть в совместном заявлении Зеленского и Байдена, но и то, чего там нет.
2 сентября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда