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Финляндия пересекла отметку в 70% вакцинированных среди взрослых и подростков

Четверг, 30 сентября 2021, 19:00

В Финляндии доля полностью вакцинированных от коронавируса достигла 70,2% среди взрослых и подростков от 12 лет - категорий, среди которых разрешено применение вакцин от Covid-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Доля вакцинированных по крайней мере одной дозой в этой группе достигла 84%.

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В правительстве установили как маркер для отмены всех коронавирусных ограничений охват вакцинацией 80% населения старше 12 лет, и надеются, что этой цели получится достичь до конца октября.

Институт общественного здоровья (THL) уже смягчил рекомендации насчет масочного режима. Фактически использование маски остается на собственное усмотрение; маска рекомендуется в местах повышенного риска, как общественный транспорт и другие закрытые пространства со значительным скоплением людей.

В то же время, региональные органы власти могут дополнительно устанавливать свои рекомендации, так же как работодатели или организаторы мероприятий.

Также анонсировали смягчения карантина в ресторанах и барах - с 1 октября они могут работать на час дольше, до 01:00 ночи, а также отменяется запрет на караоке и танцы. В регионах с лучшей эпидемической ситуацией отменяют все ограничения на время работы.

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Финляндия Коронавирус
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