Благодаря чему Украина может сделать прорыв в фармсекторе

Насколько реалистична амбиция Украины заключить с ЕС соглашение, которое существенно упростит товарооборот лекарственных средств, и зачем оно нужно? Об этом читайте в колонке сопредседателя комитета по вопросам здравоохранения Американской торговой палаты в Украине Бориса Даневича Медицинская евроинтеграция: пойдет ли ЕС на открытие рынка для украинских лекарств.

Европейский Союз известен своими строгими требованиями к отдельным категориям продукции, в том числе и к лекарственным средствам.

При этом оборот такой продукции между странами ЕС является свободным, а значит, есть возможность поставлять из одной страны Евросоюза в другую товар без дополнительного контроля, проверок или инспекций производства.

Также ЕС имеет длительную историю заключения двусторонних соглашений, которые существенно упрощают товарооборот между ним и третьими странами. Это страны, уровню требований и практик регуляторов которых ЕС доверяет: Австралия, США, Швейцария, Канада, Япония, Новая Зеландия.

А с 2013 года похожий режим заработал и с Израилем.

Возможность заключения именно такого типа сделок для отдельных категорий продукции предусмотрено также и в Соглашении об ассоциации между ЕС и Украиной.

Идея о получении аналогичного статуса зафиксирована в решении СНБО Украины, утвержденном указом президента от 18.08.2021 № 369/2021.

Судя по всему, пишет Борис Даневич, СНБО определило приоритетом заключение Украиной с ЕС соглашения АСАА, по сути, аналогичного такой сделке между ЕС и Израилем.

Эксперт отмечает, что для системы здравоохранения Украины и пациентов это, в частности, перспективы расширения доступа к необходимым препаратам благодаря как параллельному зеркальному упрощению попадания лекарств из ЕС в Украину, так и благодаря расширению линейки необходимых препаратов у украинских фармкомпаний.

Даневич считает, что от заключения соглашения ACAA выиграют все.

Так что же может превратить мечту в действительность и оказалась ли Украина на пороге прорыва? Об этом читайте в колонке Бориса Даневича Медицинская евроинтеграция: пойдет ли ЕС на открытие рынка для украинских лекарств.