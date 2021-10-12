В Киеве состоится саммит Украина-ЕС: подпишут "открытое небо" и другие соглашения

В Киеве во вторник состоится 23-й саммит Европейского Союза и Украины, на котором подпишут ряд документов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

ЕС на саммите будут представлять президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Украину будет представлять президент Владимир Зеленский.

На саммите будет подписано три документа между Украиной и ЕС: соглашения об общем авиационном пространстве, об ассоциации Украины с европейской программой финансирования исследований и инноваций Horizon Europe и программе Creative Europe.

Также на саммите Украина-ЕС объявят о поддержке Евросоюза, что должно привлечь несколько миллиардов инвестиций в Украину.

Как ожидается, участники саммита еще раз подтвердят приверженность дальнейшей политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также непоколебимую поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

По результатам саммита будет принята совместная декларация. Лидеры ЕС и Украины по завершении дадут совместную пресс-конференцию.

Подробнее читайте в статье - 5 шагов навстречу Европе: с чем выходит Киев на саммит Украина-ЕС