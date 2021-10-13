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Кулеба: безвизу Украины с ЕС ничто не угрожает

Среда, 13 октября 2021, 11:08

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на саммите Украина-ЕС, который состоялся накануне в Киеве, никоим образом не упоминались угрозы для безвизового режима с Евросоюзом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге в Киеве.

Разговоры о возможной отмене безвиза для украинцев министр назвал фейком отдельных политических сил.

"Безвизу Украины и ее интеграции в ЕС ничего не угрожает", - заявил Кулеба.

В конце сентября в ряде СМИ появилась информация, что отдельные государства ЕС поставили вопрос о возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой, из-за серии злоупотреблений со стороны граждан этих государств.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг информацию о том, что отдельные страны ЕС подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима с рядом стран, в том числе Украины и Молдовой.

Также сообщалось, что 16-страничный документ с отзывами государств-членов ЕС по поводу отчета Еврокомиссии относительно механизма приостановления не содержит требования отмены безвизового режима для украинцев.

Подробнее об отчете аудиторов ЕС о борьбе с украинской коррупцией читайте в статье Аудит большой коррупции: как изменит поддержку Украины отчет ЕС о "захваченном государстве".

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Безвиз Саммит Украина-ЕС
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