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МИД Польши вызвал руководителя посольства Беларуси из-за ситуации на границе

Четверг, 14 октября 2021, 16:46

В МИД Польши вызвали временного поверенного в делах Беларуси из-за ситуации на границе между двумя странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Польши.

"Разговор касался ситуации на польско-белорусской границе, которая постоянно ухудшается, угроз и рисков, связанных с поведением белорусского государства, а также ситуации, что не позволяет гуманитарному конвою, направленному польским государством, попасть в Беларусь", - говорится в сообщении.

По данным Пограничной службы Польши, с начала октября зафиксировано более 6000 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано более 18 000.

Напомним, от 2 сентября в связи с миграционным давлением режима Лукашенко в пограничной полосе с Беларусью в Подляшском и Люблинском воеводствах введено чрезвычайное положение. 1 октября оно было продлено еще на 60 дней.

Полиция Германии сообщила о росте волны миграции по "белорусскому маршруту".

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