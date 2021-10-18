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Первую нитку газопровода "Северный поток-2" заполнили техническим газом

Понедельник, 18 октября 2021, 11:09

Первая нитка российского газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом и готова к транспортировке топлива.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении компании-оператора Nord Stream 2 AG.

"На 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток – 2" была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн м3, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе", - говорится в заявлении.

Отмечается, что данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа. На второй нитке газопровода продолжаются пусконаладочные работы.

Напомним, для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.

Заявку на эту сертификацию от компании Nord Stream 2 Федеральное сетевое агентство Германии получило 13 сентября. Ожидается, что она будет рассмотрена в течение 4 месяцев. 

Затем проект решения будет направлен на изучение Еврокомиссии. Ее вывод должен быть готов через еще 2-4 месяца.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" обратился в Европейскую комиссию с просьбой присоединиться третьей стороной к дебатам по сертификации "Северного потока - 2".

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Северный поток-2
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