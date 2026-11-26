Федеральный административный суд Германии постановил, что подозрение в экстремизме в отношении политической партии не является достаточным основанием для лишения её членов разрешения на владение оружием.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на tagesschau.

Суд вынес такое решение в ходе рассмотрения трех дел – в отношении мужчины, которого относят к движению "рейхсбюргеров", и двух политиков ультраправой партии "Альтернатива для Германии" из Баварии Кристофа Ретшера и Оскара Липпа.

Оба в 2022 году входили в "Молодую альтернативу" (Junge Alternative), тогдашнюю молодежную организацию "АдГ". Ее баварское региональное отделение в то время находилось под особым надзором из-за подозрения в экстремизме. На федеральном уровне "Молодая альтернатива" в 2023 году была официально признана ультраправой экстремистской организацией. В марте 2025 года она распалась.

Власти лишили Ретшера удостоверения на владение оружием для спортивных стрелков, а Липпа – "малого разрешения на оружие", дающего право на ношение оружия для отпугивания, с раздражающими веществами и сигнального оружия. Истцы обжаловали конфискацию своих разрешений на оружие в суде, утверждая, что одного лишь подозрения в антиконституционных действиях со стороны "Молодой альтернативы" для этого недостаточно.

Это решение имеет важное значение для партии "Альтернатива для Германии". В настоящее время эта политическая сила также считается подозреваемой в правом экстремизме организацией, а значит, постановление суда затрагивает и её членов.

Другое решение суд вынес по делу "рейхсбюргера". Запрет на владение оружием в отношении него остаётся в силе, поскольку он не признаёт правовой порядок Германии.

В августе суд в немецкой земле Саксония-Анхальт постановил, что членство в ультраправой партии "Альтернатива для Германии" может служить основанием для отказа в выдаче лицензии на владение огнестрельным оружием.