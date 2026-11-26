26 ноября лидеры стран ЕС собрались в Брюсселе на двухдневный специальный саммит Европейского совета. На повестке дня – обсуждение следующего бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы и финансирование Украины в 2027 году и в последующие годы.

О том, что представляет собой долгосрочный бюджет Евросоюза, по поводу чего спорят его государства-члены и какое место в этих переговорах занимает Украина – в статье корреспондентки "Европейской правды" в Брюсселе Татьяны Высоцкой Битва за 100 млрд. Как в ЕС готовят новый бюджет и будут ли в нем деньги для Украины. Далее – краткое изложение статьи.

Многолетняя финансовая рамка (Multiannual Financial Framework, MFF), которую обычно называют долгосрочным бюджетом ЕС, устанавливает предельные объемы расходов Евросоюза на семь лет. В пределах этих лимитов утверждаются годовые бюджеты. Действующая финансовая рамка охватывает 2021–2027 годы, следующая – 2028–2034 годы.

Из бюджета ЕС финансируются общие европейские политики: сельское хозяйство, развитие регионов и инфраструктуры, научные исследования (Horizon Europe), студенческие обмены (Erasmus+), охрана границ и помощь третьим странам.

Основной источник пополнения бюджета ЕС – национальные взносы.

Традиционно в ходе бюджетных переговоров в ЕС сталкиваются интересы двух групп государств: тех, которые вносят в общий бюджет больше средств, чем получают из него, и тех, которые, напротив, получают от ЕС больше средств, чем вносят.

Так, по расчетам Института немецкой экономики, в 2025 году Германия внесла в общий бюджет ЕС на 14,9 млрд евро больше, чем получила из него, Франция – на 5,4 млрд, Италия – на 3,3 млрд евро. А вот Польша, напротив, получила из бюджета ЕС на 6,7 млрд евро больше своего взноса, Румыния – на 5,9 млрд, Венгрия – на 2,1 млрд евро.

Так называемые "экономные государства" (Frugals) настаивают на ограничении расходов и увеличении взносов. В сентябре Германия, Нидерланды, Австрия, Дания, Швеция и Финляндия призвали сократить расходы ЕС на несколько сотен миллиардов евро.

Как стало известно "Европейской правде", в настоящее время в заседаниях этой группы участвует также Бельгия в качестве своеобразного ассоциированного члена.

В свою очередь, "друзья политики сплочённости" (Friends of Cohesion) отстаивают финансирование регионального развития и агросектора. В начале октября 17 государств, среди которых Италия, Испания и Польша, выступили против сокращения бюджета по этим направлениям. Предыдущее компромиссное предложение Ирландии, председательствующей в Совете ЕС, не удовлетворило государства-члены.

И всё это – на фоне необходимости увеличить расходы на оборону и конкурентоспособность.

Одним из наиболее спорных вопросов бюджетных переговоров является будущее Общей сельскохозяйственной политики ЕС (Common Agricultural Policy, CAP), на которую традиционно приходится около трети расходов европейского бюджета.

21 ноября президент Европейского совета Антониу Кошта предложил сократить предложенный Еврокомиссией бюджет ЕС на 204 млрд евро (около 10 %).

Для Украины важно, что, несмотря на сокращение предложенного бюджета Евросоюза, Кошта не предложил уменьшить отдельный финансовый резерв для Украины (Ukraine Reserve) – 100 млрд евро.

Впрочем, по данным источников "Европейской правды", около половины из 100 млрд могут быть направлены не на новую поддержку украинского бюджета и армии, а на обслуживание кредитов, которые Евросоюз предоставляет Украине. Именно вокруг этого вопроса будут разгораться споры в течение следующих двух дней. В новом предложении Кошты появилось положение, которое может позволить избежать расходования этих средств на выплату процентов.

Кроме того, напомним, что Еврокомиссия предлагает уже в 2027 году выделить Украине дополнительный кредит в размере 45 млрд евро сверх ранее согласованных 90 млрд. Это решение необходимо утвердить на уровне лидеров ЕС, и об этом тоже будут спорить на саммите.

Не стоит ожидать, что лидеры стран ЕС договорились о чем-либо на саммите. Один из дипломатов сообщил "Европейской правде", что этот саммит нужен для того, чтобы продемонстрировать разногласия.

Подробнее – в материале Татьяны Высоцкой Татьяны Высоцкой Битва за 100 млрд. Как в ЕС готовят новый бюджет и будут ли в нем деньги для Украины.