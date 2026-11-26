Пять европейских стран (Финляндия, Швеция, Норвегия, Литва и Нидерланды) примут участие в совместной закупке боевых машин пехоты CV90 у компании BAE Systems.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на пресс-конференции в четверг заявил министр обороны Финляндии Антти Хякканен, которого цитирует Reuters.

По словам министра, Финляндия закупит 160 боевых машин, тогда как общий объем закупки составит более 430 машин.

"Закупка будет осуществляться в рамках совместного заказа на более чем 430 боевых машин, в котором участвуют Финляндия, Швеция, Норвегия, Литва и Нидерланды. На данный момент это крупнейшая совместная закупка наземного оборонного оборудования в рамках НАТО", – сказал Хякканен.

В 2025 году эти пять стран и Эстония подписали заявление о намерениях совместно закупить машины CV90, которые производит шведское подразделение BAE Systems – компания BAE Systems Hagglunds, – однако позже Эстония вышла из этой инициативы.

В прошлом году Финляндия заявила, что совместная закупка позволит сократить расходы и улучшить оперативную совместимость вооружённых сил.

Стоит отметить, что Литва активно выступала за то, чтобы страны Северной Европы и Балтии искали совместные инициативы для укрепления трансатлантического сотрудничества.