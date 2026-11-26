Европейские следователи арестовали 21 подозреваемого в ходе более 300 обысков, проведенных в среду в 12 странах Европы в рамках операции по борьбе с организованной финансовой преступностью.

Об этом в четверг сообщило агентство dpa со ссылкой на управление криминальной полиции центральной немецкой земли Тюрингии, пишет "Европейская правда".

Как сообщили в управлении, расположенном в столице земли Эрфурте, были изъяты многочисленные документы, носители информации, крупные суммы наличных, ювелирные изделия и автомобили класса "люкс".

В операции приняли участие полиция, таможенные органы и прокуратуры нескольких стран.

Основным центром операции стала немецкая федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, где было проведено около 100 обысков.

Операции также прошли в Бельгии, Нидерландах и Франции, а также в Италии, Эстонии и нескольких странах Восточной Европы. По данным управления, в операции было задействовано более 3 тысяч сотрудников.

Следователи считают, что задержанные подозреваемые являются членами преступной организации, которая, как утверждается, отмыла не менее 120 млн евро с помощью мошеннической схемы.

Предположительно, для этих целей в Германии действовали не менее 22 подставные компании, которые выставляли счета за услуги, которые никогда не предоставлялись.

Подозреваемых также обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму не менее 18,9 млн евро.

Напомним, в конце сентября в Черногории во время обыска квартиры в Будве, которой пользовались двое граждан России, правоохранители обнаружили деньги в восьми валютах на общую сумму в эквиваленте около миллиона евро, а также полиграф, IT-оборудование и средства связи.

А в августе Национальная полиция Испании сообщила о разоблачении преступной организации, которая занималась контрабандой крупных партий кокаина в Европу и отмыванием доходов, полученных от этой деятельности.