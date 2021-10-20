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Еврокомиссия выделила дополнительные €3,5 млн гумпомощи для жителей Донбасса

Среда, 20 октября 2021, 10:21

Еврокомиссия предоставит Украине дополнительные 3,5 млн евро для поддержки наиболее уязвимых категорий жителей Донбасса, прежде всего пожилых людей.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Представительства ЕС в Украине, об этом объявил специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор во время визита на восток Украины.

"Эти деньги помогут самым уязвимым категориям населения, таким как пожилые люди, получить необходимую поддержку и подготовиться к зиме", - сообщили в Представительстве ЕС.

В сообщении отмечается, что из-за пандемии COVID-19 гуманитарная ситуация ухудшилась и положение малообеспеченных людей стало еще более сложным.

"Дополнительные 3,5 млн евро помогут наиболее уязвимым слоям населения, в том числе пожилым людям и лицам с инвалидностью, удовлетворить свои основные потребности. Они также будут направлены на обеспечение доступа к медицине и получение психосоциальной и психологической помощи. Помощь поступит уязвимому населению по обе стороны линии соприкосновения", - детализируют в сообщении.

Всего в 2021 году Еврокомиссия выделила 29 млн евро гуманитарной помощи для Востока Украины, а с начала войны - €194 млн.

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Еврокомиссия Донбасс и ОРДЛО
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