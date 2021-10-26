Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в очном формате впервые за два года

Мюнхенская конференция по безопасности состоится с 18 по 20 февраля 2022 года в очном формате впервые за два года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом агентству DPA заявил руководитель конференции Вольфганг Ишингер.

По его словам, из-за пандемии коронавируса количество участников будет ограничено.

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"Потребность в восстановлении личных контактов особенно велика среди лиц, принимающих решения во внешней политике, потому что очень часто они затрагивают деликатные темы", - сказал Ишингер.

Ишингер ожидает, что будущее федеральное правительство Германии представит на конференции свою внешнеполитическую повестку дня.

"Я твердо предполагаю, что будущий канцлер хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы появиться там. Это также может касаться министров иностранных дел, обороны и других членов кабинета министров", отметил Игшингер.

В этом году Мюнхенская конференция по вопросам безопасности проходила виртуально и в значительно сокращенном формате.