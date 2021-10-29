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Европарламент судится с Еврокомиссией в Суде ЕС из-за бездеятельности

Пятница, 29 октября 2021, 17:21

Европарламент решил подать иск в Европейскую комиссию за невыполнение ею регламента по механизму обусловленности.

С соответствующим заявлением Европарламента ознакомилась "Европейская правда".

Регламент, принятый в декабре прошлого года, позволяет ЕС приостановить выплаты из бюджета ЕС государствам-членам, в которых верховенство права находится под угрозой.

"В соответствии с требованиями парламентских резолюций, сегодня наша юридическая служба подала иск против Европейской комиссии за неприменение регламента по оговоренности", – говорится в заявлении президента ЕП Давида Сассоли.

Ранее Сассоли обратился в юридические службы ЕП с просьбой подготовить такой иск. Большинство лидеров политических групп поддержали эту акцию.

В письме Сассоли четко отмечалось, что Европарламент откажется от иска, если Еврокомиссия примет необходимые меры.

"Государства-члены ЕС, нарушающие верховенство права, не должны получать средства ЕС. В прошлом году парламент настойчиво боролся за механизм, который бы это обеспечил. Однако до сих пор Европейская Комиссия неохотно использовала его", - сказал Сассоли.

"Европейский Союз - это сообщество, построенное на принципах демократии и верховенства права. Если они находятся под угрозой в государстве-члене, ЕС должен действовать для их защиты. Поэтому я попросил наши юридические службы подготовить иск против Комиссии, чтобы обеспечить надлежащее исполнение правил ЕС", – добавил он.

В июле Европарламент призвал Еврокомиссию активировать механизм оговоренности. Если Еврокомиссия не сделает этого, он угрожал подать дело против него в Суд ЕС за бездействие. Механизм предполагает, что Брюссель может заморозить средства ЕС для страны-члена, если он определит, что существует риск их нецелевого использования, например хищение.

Европейский парламент в июле принял резолюцию, в которой призвал ЕК немедленно расследовать любые потенциальные нарушения верховенства права, которые могут оказать серьезное влияние на надежное финансовое управление бюджетом ЕС.

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Европарламент
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