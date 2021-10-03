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В Кабуле произошел взрыв на похоронах матери представителя правительства "Талибана", есть погибшие

Воскресенье, 3 октября 2021, 17:26

Несколько мирных жителей были убиты в результате взрыва в Кабуле, произошедшего недалеко от церемонии похорон матери официального спикера талибов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По словам талибов, взрыв произошел при скоплении людей у ворот знаменитой мечети Ид Гах в столице Афганистана.

Забихулла Муджахид, который в настоящее время занимает пост заместителя министра информации и культуры движения "Талибан", подтвердил факт взрыва в своем онлайн-заявлении.

Он сказал, что несколько мирных жителей были убиты и ранены, но не назвал точное число.

Неправительственная организация по чрезвычайным ситуациям, которая управляет больницей в Кабуле, сообщила, что в результате взрыва поступили четыре раненых.

Сообщается, что на церемонии в честь матери Муджахида присутствовали несколько лидеров "Талибана".

Афганское агентство Tolo News сообщило, что в МВД подтвердили, что в результате взрыва пять человек пострадали - убитыми или ранеными. Пока ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение.

По словам очевидцев, взрыв произошел, когда несколько человек вошли в мечеть, чтобы присутствовать на поминальной церемонии.

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Афганистан
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