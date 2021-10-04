Коррупция в Украине глазами европейцев: что скрывается в отчете аудиторов ЕС

Неделю назад одной из главных европейских новостей по Украине стал отчет аудиторов ЕС о борьбе с украинской коррупцией. Если исходить из пресс-релиза, то этот документ - разгромный для самого Евросоюза, действия которого по противодействию "большой коррупции" в Украине отчет называет неэффективными. Между тем полный отчет (который мало кто прочитал) оставляет принципиально иное впечатление.

Об этом отличии, о структуре олигархии в Украине, а также об изменениях, которые ждут европейскую помощь, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Аудит большой коррупции: как изменит поддержку Украины отчет ЕС о "захваченном государстве".

Критический отчет об эффективности действий ЕС по борьбе с коррупцией в Украине подготовила Европейская палата аудиторов (ЕПА). Автор и инициатор отчета - бывший эстонский премьер Юхан Партс, шестилетний срок которого в ЕПА истекает через год с небольшим. Аудит расходов на борьбу с украинской коррупцией вполне может стать его главной политической наработкой на этом посту.

Выбор темы для палаты аудиторов - довольно нестандартный. Этот евроинститут не имеет права оценивать положение дел в других государствах, но почему-то взялся это делать.

Это - не единственная особенность отчета.

У собеседников "Европейской правды" в структурах ЕС главное удивление вызвал даже не выбор темы, а то, что палата аудиторов попыталась сгустить краски относительно его содержания в официальном сообщении о результатах отчета.

Еще более интересные детали кроются в текстах документов. Отчет аудиторов стал первым документом ЕС, где Украину назвали "захваченным олигархами государством". До сих пор в заявлениях органов ЕС термин "захваченное государство" звучал исключительно в отношении Молдовы во времена, когда ею единолично руководил олигарх Влад Плахотнюк, к Украине ЕС его никогда не применял.

Еще одна интересная деталь отчета - "зашифрованный" перечень олигархов и структура их собственности, представленные в визуальной форме. В графике (мы перевели его на украинский) нет фамилий, но реально догадаться, о ком идет речь.

Подытоживая отчет, аудиторы ЕС предоставили 7 блоков рекомендаций, касающихся планирования и предоставления Украине помощи, мониторинга ее эффективности и т.п. С шестью из них Еврокомиссия полностью согласилась, еще один (относительно мониторинга) пообещала учесть частично. Среди прочего, Еврокомиссия согласилась:

К концу 2022 года Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС должны:

- предложить вместе с государствами-членами новый санкционный формат, который ударил бы по олигархам, лишив их права въезда в ЕС;

- усилить поддержку журналистов-расследователей, а также гражданского общества, в том числе в проектах по разработке мониторинговых механизмов в вопросах противодействия коррупции;

- ввести четкую условность программ помощи Украине, с сильными антикоррупционными условиями.

О том, что еще должна сделать Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС до конца 2022 года и ставит ли отчет под угрозу безвиз, читайте в статье Сергея Сидоренко Аудит большой коррупции: как изменит поддержку Украины отчет ЕС о "захваченном государстве".