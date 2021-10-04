ЕС согласовал санкции против еще 8 человек за подрыв территориальной целостности Украины - СМИ

Послы Евросоюза согласовали включение еще 8 человек в санкционный список, в который входят причастные к подрыву территориальной целостности Украины.

Об этом сообщил "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС согласились добавить (в санкционный список. - Ред.) еще 8 человек за подрыв территориальной целостности Украины", - рассказал журналист.

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Имена и фамилии восьми человек пока не известны, так же, как и причина введения санкций против них. Известно только, что они в основном работают в судебном секторе временно оккупированного Россией Крыма.

По словам Джозвяка, решение должно быть официально принято на следующей неделе.

В текущем санкционный список ЕС, утвержденном в связи с нарушением территориальной целостности Украины, находятся 177 человек и 48 организаций.

Напомним, после выборов в Госдуму РФ в сентябре ЕС заявил, что никогда не признает их результаты в незаконно аннексированном Крыму.

Кроме того, Украина уже длительное время призывает Евросоюз ввести санкции в рамках нового санкционного механизма ЕС за нарушение прав человека в Крыму.