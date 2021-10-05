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Углеродный налог ЕС не будет автоматически распространяться на Украину - Стефанишина

Вторник, 5 октября 2021, 10:27

Законопроект ЕС о введении углеродного налога принимается в редакции, которая делает невозможным его автоматическое действие в отношении Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время конференции "Торговые войны: искусство защиты" рассказала вице-премьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Этот законопроект сейчас рассматривается в Европейском парламенте. Мы создали делегацию, которая должна была донести нашу позицию до европейцев - и это удалось. Сейчас этот законопроект рассматривается в редакции, которая делает невозможным автоматическое применение этой пошлины для стран, с которыми ЕС имеет расширенную зону свободной торговли, или являющихся членами Энергетического сообщества", - заявила она.

Ольга Стефанишина напоминает, что Украина по обеим позициям соответствует этому требованию.

"Поэтому в отношении нашей страны должна проводиться специальная процедура, которую мы сейчас обсуждаем. У нас уже работают пошлины на выброс углерода, а потому наша позиция заключается в том, что это является альтернативой углеродных пошлин", - добавила вице-премьерка.

Как известно, ЕС стремится достичь климатической нейтральности к 2050 году. Однако уровень глобальных выбросов растет, особенно когда компании переносят производственные мощности в страны с лояльной политикой по выбросам.

Новый механизм ЕС установит пошлину на так называемый "грязный" импорт определенных товаров в Евросоюз из стран с более гибкой углеродной политикой. Прежде всего, это будет касаться импорта стали, алюминия, цемента и т.д., вполне вероятно - электроэнергии. Налог будет привязан к налогообложению выбросов парниковых газов в стране, где произведен товар, и будет начисляться при пересечении товаром границы с ЕС.

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