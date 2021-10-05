В прокуратуре Молдовы проходят обыски, сообщают о задержании генпрокурора

В Молдове возбудили уголовное дело против генерального прокурора Александра Стояногло, а в Генпрокуратуру пришли с обыском сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Стояногло обещал выйти на брифинг 5 октября, но менее часа назад стало известно, что против него завели уголовное дело. Затем в СМИ появилась трансляция, на которой видно, что в прокуратуру пришли с обыском сотрудники Службы информации и безопасности.

К зданию Генпрокуратуры пришел министр юстиции Сергей Литвиненко, который заявил, что теперь Стояногло считается отстраненным генпрокурором, а Высший совет прокуроров должен назначить исполняющего обязанности.

Литвиненко подчеркнул, что это положение распространяется и на его заместителей. "Прокуратура осталась без руководства", — заявил он.

Тем временем, в анонимных телеграм-каналах появилась информация о том, что Стояногло или задержали или собираются задержать. Однако, пока никаких официальных комментариев по поводу задержания генпрокурора нет.

Уголовное дело завели после того, как Высший совет прокуроров рассмотрел 5 октября жалобу депутата Лилиана Карпа на Стояногло.

Депутат обвинил генпрокурора в том, что в 2012 году он, будучи депутатом парламента, внес в закон "О борьбе с отмыванием денег" фразу, которая позволила отмыть через молдавскую банковскую систему деньги по схеме "Ландромат".

Стояногло был бенефициаром нескольких сомнительных транзакций. Речь идет о том, что на жену генпрокурора в январе 2021 года переоформили две компании, принадлежавшие Вячеславу Платону. Карп утверждает, что, хотя Платон заявлял, что компании по ошибке переписали на Цветану Курдову, она до сих пор их бенефициар.

Также его обвиняют в том, что прокуратура незаконно отказалась от обвинений в адрес Вячеслава Платона и выплатила пособие по увольнению экс-главе Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Николаю Китороаге, хотя тот находился под следствием.