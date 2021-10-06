Почему Украине отказали в избрании судьи Европейского суда по правам человека

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов окончательно отклонила всех кандидатов от Украины на должность судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Теперь Украина должна провести новый конкурс, поэтому назначение нового судьи затягивается.

Как и почему это произошло, объясняет директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров в колонке Судья без правил: почему в Страсбурге отклонили кандидатов в ЕСПЧ от Украины.

Официальная аргументация отклонения кандидатов на должность судьи ЕСПЧ от Украины изложена в решении комитета ПАСЕ: не все кандидаты отвечают критериям для избрания на должность судьи.

Захаров доказывает, что это - лишь одна из проблем, и говорит, что проигрыш Украины был заранее предопределен. В Страсбурге не могли не заметить неудержимое желание украинской власти иметь "своего" судью в ЕСПЧ, а к тому же проблемой было то, что таким кандидатом Киев определил действующего вице-президента ПАСЕ, народного депутата Украины от правящей партии Александра Мережко. Это создавало для депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы конфликт интересов в случае голосования за (или против) их коллеги, одного из руководителей ассамблеи.

Впрочем, основаниями для отрицательного решения, пишет эксперт, стали прежде всего несоответствие этого кандидата требованиям к судье ЕСПЧ, а также разительное отличие в квалификации кандидатов (тогда как в Совете Европы ожидают, что профессиональная квалификация должна быть примерно одинаковой).

Еще одной причиной могло быть несоответствие конкурса, который проводили для отбора кандидатов в Украине, в целом требованиям Совета Европы и резолюциям ПАСЕ.

Публикация объясняет, что конкурс был непрозрачен, узнать хоть что-то о его ходе можно было только из комментариев кандидатов. Критерии, по которым определялись победители, не были обнародованы и даже были неизвестны самим участникам конкурса. Процедура отбора также осталась неизвестной. Письменного решения или хотя бы пресс-релиза комиссии с пояснениями о мотивах такого отбора, почему из 19 кандидатов были выбраны победителями именно Николай Гнатовский, Александр Мережко и Гаяне Нуриджанян, так и не было опубликовано. Комиссия должна была также определить и обнародовать рейтинг кандидатов, но и этого не произошло.

Третья, по мнению эксперта, причина - то, что не проводились соответствующие консультации с Консультативным советом экспертов Совета Европы.

Евгений Захаров уверен, что коммуникации с Консультативным советом вообще не было, и подозревает, что авторы Положения о проведении конкурса просто не знали о его существовании, иначе они были бы обязаны включить консультации в Положение и провести их, и только после этого отправлять список кандидатов в ПАСЕ.

После отклонения кандидатов Украине уже в третий раз придется проводить конкурс по определению кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека.

Евгений Захаров отмечает, что Украина так и не вынесла урока после первого конкурса по отбору кандидатов на должность судьи ЕСПЧ. Исходя из требований Совета Европы, во втором конкурсе страна учла только требования относительно гендерной сбалансированности и знания двух официальных языков Совета Европы - английского и французского.

Что нужно делать, чтобы провести качественный конкурс по отбору кандидатов от Украины на должность Европейского суда по правам человека, читайте в колонке Евгения Захарова "Судья без правил: почему в Страсбурге отклонили кандидатов в ЕСПЧ от Украины".