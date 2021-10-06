Дания вслед за Швецией остановила прививки подростков вакциной Moderna

Дания в качестве меры предосторожности прекращает предлагать вакцину от коронавируса Moderna лицам младше 18 лет.

Об этом заявило Датское управление здравоохранения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Таким образом, лицам в возрасте 12-17 лет будет назначаться только вакцина Pfizer. Решение было принято на основе "принципа предосторожности", говорится в заявлении органов здравоохранения.

Вакцина Pfizer до сих пор была основным типом вакцины, предлагаемой людям из этой демографической группы. Отныне это будет единственная вакцина против Covid-19, используемая для данного возрастного диапазона.

"Решение было принято не в последнюю очередь в свете того факта, что существует самый большой объем данных об использовании вакцины Pfizer для детей и молодых людей, особенно из США и Израиля", - заявила глава департамента здравоохранения Болетт Сёборг.

По данным властей, около 1100 человек в возрасте до 18 лет в Дании получили вакцину Moderna.

Новое скандинавское исследование оценило риск менингита и миокардита, оба из которых являются известными, но очень редкими побочными эффектами вакцинации против Covid-19. Первоначальные данные указывают на возможность повышенного риска миокардита при вакцинации Moderna.

Согласно заявлению Управления здравоохранения Швеции, симптомы этого состояния могут включать усталость, нерегулярный пульс, жар, боль в груди, боль при глубоком вдохе и боль в левой руке или в центре груди.

В заявлении Управления здравоохранения Дании говорится, что количество зарегистрированных случаев очень невелико, как и риск побочного эффекта. Предварительные данные исследования были отправлены в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) для оценки его комитетом по побочным эффектам.