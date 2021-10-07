Российские хакеры атаковали правительственные сети США и Европы - СМИ

Российские хакеры, стоящие за успешным взломом в 2020 году федеральных агентств США, в последние месяцы пытались проникнуть в американские и европейские правительственные сети.

Об этом сообщили CNN аналитики по кибербезопасности, которые отслеживают группу российских хакеров, передает "Европейская правда".

Российская группа нарушила деятельность нескольких технологических фирм, сказал Чарльз Кармакал, старший вице-президент и технический директор компании по кибербезопасности Mandiant. Хакеры также использовали новые инструменты и приемы в некоторых своих операциях этого года, сказал Кармакал.

"Группа скомпрометировала несколько правительственных структур, организаций, сосредотачиваются на политических и внешнеполитических вопросах, и поставщиков технологий, обеспечивающих прямой или косвенный доступ к конечным целевых организаций в Северной Америке и Европе", - заявил он, отказавшись назвать поставщиков технологий.

Непонятно, к каким данным хакеры получили доступ, если таковые имеются.

Официальный представитель США, знакомый с этим, сказал CNN, что федеральные органы отслеживают последние действия российских хакеров.

"Этот вопрос поднимался на последних заседаниях Совета национальной безопасности", - сказал чиновник, выступивший на условиях анонимности.

Российская группа наиболее известна атакой на программное обеспечение, разработанное ИТ-компанией SolarWinds. Этот кибернападение нарушило работу по меньшей мере девяти агентств США в декабре 2020 года. В частности была остановлена ​​работа американского трубопровода Colonial Pipeline, и производителя мяса JBS.

Администрация Байдена в апреле приписывала кампанию по хакерским атакам российской службе внешней разведки и критиковала Москву за то, что она открыла тысячам клиентов SolarWinds вредоносный код. Москва отрицает свою причастность.