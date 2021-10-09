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Канцлер Австрии ушел в отставку из-за коррупционного скандала

Суббота, 9 октября 2021, 21:01

Себастьян Курц, глава правительства Австрии с 2017 года, в субботу вечером объявил о своей отставке с поста федерального канцлера.

Об этом он заявил в срочно назначенном телевизионном обращении, сообщает Европейская правда.

Курц признал, что идет на этот шаг из-за скандала, который стал главной политической темой в Австрии в последние дни. Он в очередной раз отверг обвинения в свою сторону, но заявил, что решил все равно уйти с должности.

Эта отставка стала результатом давления на Курца со стороны партнеров по коалиции.

Партия "Зеленых", которая является младшим партнером по коалиции, в пятницу провела переговоры с тремя оппозиционными партиями, которые ранее призвали Курца уйти в отставку. В случае, если бы канцлер не согласился уйди с должности добровольно, "Зеленые" планировали подать вотум недоверия на специальной сессии парламента во вторник.

В результаты стороны достигли компромисса. Курц уходит с должности, коалиция сохраняется и представляет на должность нового канцлера кандидатуру беспартийного политика Александра Шалленберга, который сейчас возглавлял МИД Австрии. Сам Курц остается главой партии.

Напомним, прокуратура провела обыски в канцелярии Курца и в штаб-квартире его консервативной Австрийской народной партии.

В апреле правоохранительные органы Австрии начали расследование о коррупции, в которой фигурируют высокопоставленные чиновники и ближайшие соратники Курца.

Курца также подозревают в ложных показаниях парламентскому комитету, сформированному для расследования политического скандала, повалил его прежнее правительство.

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Австрія
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