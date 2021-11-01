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В Нидерландах начинается новый блок слушаний по делу о сбитом MH17

Понедельник, 1 ноября 2021, 08:59

В Нидерландах начинается очередной блок слушаний в судебном процессе по делу о сбитом рейсе МН17 – ожидается, что суд заслушает результаты работы следственного судьи, претензии потерпевших сторон, слово также будет предоставлено родственникам погибших.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно предварительному планированию, заседания состоятся 1, 2, 8, 9, 15, 16 и 17 ноября.

С 15 ноября прокуроры будут объяснять суду, считают ли они достаточными доказательства для того, чтобы обвиняемые по делу были признаны виновными, равно как и объявят, какое наказание считают уместным.

Как известно, по делу фигурируют четыре обвиняемых – трое граждан России и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Они обвиняются в убийстве 298 пассажиров самолета и крушения авиалайнера.

Суд проходит при отсутствии всех четырех. Вместе с тем интересы одного из них Пулатова представляют адвокаты нидерландской фирмы.

В рамках предыдущего блока слушаний, состоявшегося в сентябре, в суд обратились родственники погибших. Ожидается, что суд сможет объявить свое решение в следующем году.

Судебный процесс начался 9 марта 2020 года в судебном комплексе Схипхол близ Амстердама.

Как сообщалось, Россия пытается запугать адвокатов родственников погибших в авиакатастрофе сбитого над Донбассом самолета рейса MH17, нидерландские правоохранители предложили им защиту.

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Суд по MH17
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