Почему сепаратизм у Каталонии потерял поддержку

Еще четыре года назад фото Карлеса Пучдемона украшали первые полосы мировых изданий, единомышленники гордились его мужеством, ему прочили большое будущее.

Но впоследствии экс-лидер сепаратистов начал движение к политическому забвению.

В чем причина и что сейчас с сепаратизмом в испанской Каталонии, читайте в статье адвоката, кандидата юридических наук Виталия Власюка и испанистки Оксаны Бурячок Поражение сепаратистов: что изменили четыре года после референдума о независимости Каталонии.

Пучдемон – бывший журналист из Жироны, ставший политиком в 2006 году. Позже он стал мэром Жироны, а в 2016 году 70 голосами "за" и 63 голосами "против" Карлеса Пучдемона избрали президентом Женералитата, то есть правительства Каталонии.

Политическая партия "Конвергенция и единение", под флагами которой будущий "мятежник" ушел в политику, преследовала цель получения для региона Каталонии максимально возможной автономии в Испании. Поскольку королевство Испания является федерацией, где разные регионы могут иметь разный уровень автономности, это стремление было законным.

Получив должность, он еще больше радикализовался (Пучдемон тогда еще был смел!), проводил сепаратистскую политику и открыто декларировал, что его главная цель – сделать Каталонию независимой и свободной.

6 сентября 2017 года парламент Каталонии объявил о проведении референдума за независимость. Это решение приостановил Конституционный суд Испании (как неконституционное), но организаторы действа во главе с Пучдемоном все равно провели всенародное голосование, причем очень быстро, уже 1 октября.

За независимость Каталонии проголосовали 90,09% каталонцев, против – 7,87%.

На Пучдемона многие тогда смотрели как на храбреца, готового идти до конца. Однако в самый ответственный момент он решил быть осторожнее.

Пучдемона сделал заявление о необходимости договориться с Мадридом. То есть как бы задекларировал независимость, а как будто и приостановил, этакая юридическая уловка. В этот момент Пучдемон впервые предстал трусом в глазах своих сторонников и тех, кто стремился к независимости.

27 октября 2017 года большинство каталонского парламента наконец проголосовали за независимость, но это прозвучало слабо.

Официальный Мадрид отреагировал моментально. В ход пошла статья 155 Конституции Испании, позволившая ввести прямое управление автономией из Мадрида. Далее каталонское руководство вместе с парламентом было распущено, а досрочные автономные выборы назначены на 21 декабря.

Тогда Пучдемон окончательно испугался. Мадрид не скрывал намерения арестовать лидера автономии, как и всех его соратников-сепаратистов. Поэтому вместо работы в обычном режиме, как он и обещал избирателям, Пучдемон уехал в неизвестном направлении.

Что же сейчас с сепаратизмом в Каталонии, читайте в материале Виталия Власюка и Оксаны Бурячок Поражение сепаратистов: что изменили 4 года после референдума о независимости Каталонии.