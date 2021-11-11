Вступление в ЕС поддерживают 62% украинцев, в НАТО – 58%

62% граждан Украины поддержали бы вступление в Европейский Союз, а 58% - вступление в НАТО, если бы сейчас проводился соответствующий референдум.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" 4-9 ноября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

При этом против вступления в ЕС проголосовали бы 32% граждан, а против вступления в НАТО - 35%.

Евроинтеграцию больше поддерживают на западе (78% против 18%) и в центре (65% против 28%) страны, а также в Киеве (73% против 24%) и меньше поддерживают на востоке (41% против 50%). На юге Украины сторонников евроинтеграции лишь чуть больше противников (49% против 44%).

Похожая ситуация и с евроатлантической интеграцией, которую больше поддерживают на западе (76% против 17%) и в центре (64% против 29%), а также в столице (70% против 26%) и меньше поддерживают на востоке (27% против 64%). На юге сторонников евроинтеграции несколько меньше, чем противников (45% против 49%).

Вступление в ЕС больше поддерживают избиратели партии "Европейская солидарность" (93% против 7%), однако сторонников евроинтеграции большинство среди избирателей всех рейтинговых сил, кроме трех: Партии Шария, Партии Мураева и "Оппозиционной платформы за жизнь" (22% против 68%, наименьшая поддержка).

Похожая ситуация и с вступлением в НАТО: его сторонников большинство среди избирателей всех рейтинговых политсил (больше всего среди сторонников "Европейской солидарности" – 94% против 5%), кроме трех вышеупомянутых (менее всего среди сторонников Партии Мураева – 12% против 80%).

Опрос проводился во всех подконтрольных правительству регионах посреди 5000 респондентов в возрасте от 18 лет по способу CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с помощью компьютера).

В августе результаты опроса социологической группы "Рейтинг" показали, что за вступление в ЕС выступают 64%, в НАТО – 54%.