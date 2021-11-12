Группа мигрантов прорвала белорусскую границу, их задержали поляки.

Группа мигрантов прорвалась через белорусскую границу на пограничном пункте пропуска Кузница.

Соответствующее видео обнародовало Минобороны Польши, передает "Европейская правда".

На видео виден поток людей, приближающийся к ограждению на польской границе, возле которого дежурят военные и пограничники.

"Мигранты пересекли пограничный пункт в Кузнице с белорусской стороны. Их задержали польские военные, Пограничная служба и полиция. Группа начала марш вдоль забора", - сообщили в Минобороны Польши.

Migranci przekroczyli przejście graniczne w Kuźnicy po stronie Białorusi. Zostali zatrzymani przez Wojsko Polskie, Straż Graniczną i Policję. Grupa rozpoczęła marsz wzdłuż ogrodzenia. pic.twitter.com/ulzDJfOf7g — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 12, 2021

Ранее сообщалось, что белорусские военные пытались силой "протолкать" через границу Польши группу мигрантов из около 35 человек. При этом они толкали женщин и детей на ограждение из колючей проволоки.