Дания возвращает ограничения, отмененные в сентябре

В пятницу Дания вновь вернула требование цифровых паспортов, повторно объявив COVID-19 "социально критической болезнью" на фоне роста количества случаев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство АР.

Пропуск необходимо предъявить для входа в ночные клубы, кафе, автобусы для вечеринок и посещения ресторанов. Требование будет действовать месяц.

Кроме того, люди в возрасте от 15 лет должны предъявить пропуск во время посещения мероприятий под открытым небом, на которых количество людей превышает 2000.

Сначала Дания ввела цифровой паспорт 1 июля, но отменила его требование 10 сентября, когда вспышка была под контролем, вероятно из-за высокого уровня вакцинации.

В Дании, как и во многих других странах, наблюдается рост количества случаев коронавируса, а органы здравоохранения говорят, что количество инфекций и госпитализаций возросло быстрее, чем ожидалось.

Во вторник парламентский эпидемиологический комитет парламента Дании единогласно одобрил решение еще раз признать коронавирус "социально критической болезнью" и снова ввести пропуски.

В пятницу правительство, конфедерация профсоюзов и работодателей достигли соглашения, которое позволило работодателям требовать, чтобы работники показывали цифровой пропуск на работе.

Соглашение должно быть одобрено парламентом, вероятно, на следующей неделе, сообщила датская телекомпания DR.

По последним данным, 87,6% людей старше 12 лет получили первую дозу вакцины, а 86% - две дозы.