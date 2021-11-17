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Словакия готовит "локдаун для невакцинированных" из-за всплеска эпидемии

Среда, 17 ноября 2021, 09:16

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер предложил на три недели усилить карантинные ограничения в стране из-за всплеска эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Aktuality.

После нескольких часов заседания правительства Гегер заявил о необходимости более жестких ограничений, чтобы не допустить катастрофической перегрузки больниц. По его словам, в некоторых заведениях уже не осталось свободных мест для коронавирусных больных. "Мы не хотим допустить ситуации, когда люди не могут получить помощь", – заявил он.

Правительство встретится с утра 18 ноября для утверждения новых правил.

Предполагается, что на период усиления карантина доступ к большинству заведений, кроме важнейших – спортзалов, концертных залов, несущественных магазинов и т.п. – будет возможен только для людей, полностью привитых или недавно переболевших.

"Мы не предлагаем ничего удивительного - к таким шагам прибегают все близлежащие страны", - отметил Эдуард Гегер.

В середине ноября Словакия, страна с 5,4 млн населения, зарегистрировала новые максимумы заражений за все время эпидемии. Самый высокий показатель превысил 7 тысяч новых больных в сутки.

Полностью вакцинировано в Словакии 45% взрослого населения. Это один из самых низких показателей в ЕС после Болгарии и Румынии.

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