Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Польше прививку бустерной дозой открыли для всех взрослых

Вторник, 2 ноября 2021, 10:21

В Польше со 2 ноября каждый взрослый может записаться на прививку бустерной дозой вакцины от коронавируса.

Об этом сообщило министерство здравоохранения страны, пишет "Европейская правда".

Со вторника каждый, достигший 18 лет, имеет право на третью дозу при условии, что с момента первичной иммунизации прошло не менее шести месяцев.

Читайте также
В Польше пункты вакцинации от коронавируса разместили на кладбищах

Для бустерной дозы в Польше предлагают две вакцины: Comirnaty от Pfizer-BioNTech и Spikevax от Moderna.

Получить бустерную дозу могут люди в возрасте 18 лет и старше, прошедшие полный курс вакцинации двумя вакцинными дозами Comirnaty, Spikevax или Vaxzevria от AstraZeneca или одной дозой вакцины Janssen.

Бустерная доза, как говорится в сообщении Минздрава, вводится вакцинированным лицам с целью "улучшения, закрепления и расширения защиты после вакцинации".

Вакцинацию бустерной дозой в Польше сначала предложили людям с ослабленным иммунитетом. Позже – медперсоналу и пожилым людям.

Недавно вакцинация третьей дозой стала доступна всем людям в возрасте от 50 лет, а теперь бустерную дозу может получить каждый взрослый.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Коронавирус Вакцины
powered by lun.ua

Статьи

Разделенные Трампом: как в США преодолевают раскол, созданный президентом-шоуменом

Считаете, что украинское общество уникально расколото и концентрируется на вражде? Посмотрите на США! (укр.)
2 ноября 2021 — Владимир Дубовик, Сергей Сидоренко

Не только из-за Ватикана: как в Италии сорвали принятие закона о правах ЛГБТ+

Впервые в истории республики Ватикан отправил официальную ноту в парламент Италии и открыто вмешался в законодательный процесс (укр.)
1 ноября 2021 — Ярина Груша-Поссамай, для Европейской правды

Не спасенные Саакашвили: оппозиция всухую проиграла выборы в Грузии, но продолжит борьбу

Грузинская власть снова празднуют победу – Центризбирком фиксирует ее преимущество даже в городах, где лидировала оппозиция. Это наверняка станет толчком для нового противостояния (укр.)
31 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда