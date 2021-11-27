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Швейцария проведет референдум об отмене COVID-сертификатов

Суббота, 27 ноября 2021, 12:36

В Швейцарии в воскресенье пройдет референдум, на которым одним из вопросов будет отмена некоторых коронавирусных ограничений.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

В Швейцарии, где полностью вакцинировано чуть менее двух третей населения, один из самых низких показателей вакцинации в Западной Европе.

С самого начала пандемии швейцарское правительство пыталось сохранить баланс, вводя меры по контролю за распространением коронавируса, и оставаясь при этом верным швейцарской системе прямой демократии.

Ограничения в Швейцарии никогда не были такими строгими, как в соседних странах. Людям разрешалось выходить на прогулку в любое время, а школы закрывались только на несколько недель.

Летом в Швейцарии был введен COVID-сертификат, а в сентябре он стал обязательным для посещения баров, кафе, ресторанов, кинотеатров, музеев, спортивных мероприятий и очных занятий в университете.

Правительство надеялось, что эти меры побудят людей пройти вакцинацию. Вместо этого многие вышли на протесты, а другие собрали достаточно подписей, чтобы оспорить COVID-сертификат на воскресном референдуме.

По мере роста числа случаев заболевания, правительство рекомендовало больницам увеличить количество мест в палатах интенсивной терапии. В ответ профсоюзы медсестер заявили, что в больницах и так не хватает персонала для ухода за пациентами.

По оценкам, 10% швейцарских медсестер и медицинских работников покинули профессию с начала пандемии.

Но в отличие от других европейских стран, испытывающих аналогичную нехватку в секторе здравоохранения, швейцарские медсестры могут все изменить. Они собрали подписи для проведения общенационального референдума с требованием увеличения инвестиций и улучшения условий труда. В воскресенье этот вопрос также будет на референдуме.

Опросы общественного мнения показывают, что почти 70% респондентов проголосуют за требования медсестер.

С COVID-сертификатом дела обстоят немного сложнее, но около 60% избирателей, похоже, намерены проголосовать за него, а вместе с ним и сохранить действующие ограничения.

Напомним, Еврокомиссия также выступила с рекомендацией изменить срок действия сертификатов о вакцинации от COVID-19 для поездок в страны Евросоюза.

Подробнее о новых правилах читайте в статье "Весна придет - колоть будем". Почему ЕС может добавить ограничения для путешествий из Украины

Смотрите также объяснения на нашем Youtube-канале: Правила въезда в ЕС с ноября-2021. Что изменила красная зона?

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