В Тбилиси вышли на протест противники COVID-сертификатов

Несколько сотен человек собрались в воскресенье в Тбилиси, чтобы оспорить систему "зеленых пропусков" в Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет портал "Новости-Грузия".

Митинг проходил под слоганом "Нет ковид-террору".

С 1 декабря в Грузии только владельцы "зеленых пропусков" или так называемых "ковид-паспортов" смогут посещать рестораны, кафе, бары, развлекательные центры, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, казино, спа-центры, гостиницы, спортзалы, зимние курорты и канатные дороги.

"Зеленый" статус могут получить полностью вакцинированные, люди, которые перенесли коронавирус или прошедшие тестирование на COVID-19.

Протестующие против новой системы собрались после полудня на площади Первой Республики, а затем провели шествие в парламент Грузии.

В руках они держали плакаты с надписями "Нет – ковид-паспортам", "Нет – вакцинации". Большинство митингующих были без масок.

Параллельно с Тбилиси антивакцинаторы провели акцию протеста и в Кутаиси. Там митинг собрал несколько десятков человек.

Число граждан, умерших из-за осложнений коронавируса в Грузии, приблизилось к 12 тысячам. Каждый день в стране регистрируется по 50-70 смертей.

В Грузии полностью привиты от коронавируса около 33% взрослого населения.