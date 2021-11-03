В Польшу вторглась из Беларуси группа неизвестных в форме, МИД вызвал дипломата

МИД Польши сообщил о вызове временного поверенного в делах Беларуси после того, как накануне границу незаконно пересекла группа неизвестных в форме и с оружием.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Министерство иностранных дел не предоставило подробной информации об инциденте и месте, где он произошел. Также не объяснили, насколько велика была группа вооруженных людей, пересекших границу.

В министерстве сообщили, что разговор с временным поверенным в делах Республики Беларусь состоялся вчера. Его принял заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик.

Вавжик выразил белорусской стороне решительный протест против нарушения границы.

"Он подчеркнул, что Польша настроена защищать собственные границы и внешние границы Европейского Союза. Он также передал, что вместе со всем сообществом демократических стран евроатлантического сообщества мы будем последовательно противостоять нелегальной миграции, организованной Минском. Замминистра сообщил, что направит ноту протеста в Беларусь и призвал белорусскую сторону немедленно расследовать инцидент", – сообщили в МИДе.

Тысячи людей, преимущественно с Ближнего Востока и Азии, пытались пересечь границу Польши в последние месяцы. ЕС обвиняет правительство Беларуси в том, что оно способствовало незаконной миграции, потому что хотело отомстить за санкции против белорусского режима.

Как сообщалось, польский парламент в связи с наплывом нелегальных мигрантов утвердил план строительства стены на границе с Беларусью стоимостью 1,6 млрд злотых - 350 миллионов евро.

С 2 сентября в связи с миграционным давлением режима Лукашенко в пограничной полосе с Беларусью в Подляском и Люблинском воеводствах введено чрезвычайное положение. 1 октября он был продлен еще на 60 дней.

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