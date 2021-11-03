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Укр / Рус
Укр / Рус

В Швеции два человека погибли из-за падения человека на трибьют-концерте ABBA

Среда, 3 ноября 2021, 11:37

В шведском городе Уппсала два человека скончались и один человек получил травмы после того, как пожилой мужчина упал с высоты седьмого этажа концертного зала перед началом шоу, посвященного группе ABBA.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Local.

Около 1000 человек собрались в уппсальском концертном зале Konsert&Kongress, где должны были исполнять каверы на песни группы.

"Мы получили звонок о том, что кто-то прыгнул или упал с большой высоты в концертном зале в центре Уппсалы", - сказал представитель полиции Магнус Янссон Кларин.

В концертном холле есть открытое пространство в фойе. Мужчина в возрасте 80 лет упал с высоты седьмого этажа на находящихся внизу людей. В результате он, а также другой 60-летний мужчина скончались. Еще одна женщина, тоже в возрасте 60 лет, была травмирована.

Инцидент произошел перед 19:00, когда люди собирались на концерт, который должен был начаться в 19:30. Концерт был отменен.

Полиция считает, что нет оснований видеть совершение преступления в связи с падением мужчины.

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Швеция инциденты
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