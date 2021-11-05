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Верховный суд Нидерландов отправил на пересмотр решение о выплате Россией $50 млрд акционерам ЮКОСа

Пятница, 5 ноября 2021, 12:07

Верховный суд Нидерландов удовлетворил часть российской апелляции по арбитражному делу на 50 миллиардов долларов по отношению к бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС.

О своем решении суд сообщил в пятницу, пишет "Европейская правда".

"Верховный суд принял решение в пользу Российской Федерации по одному пункту. Он считает, что по процессуальным причинам Апелляционный суд Гааги ошибочно проигнорировал аргумент Российской Федерации о том, что акционеры, вероятно, совершили мошенничество в арбитражной процедуре.

Следовательно, решения Апелляционного суда не могут оставаться в силе", - говорится в сообщении суда.

Остальные жалобы Российской Федерации Верховный суд Нидерландов отклонил. Это касается, в частности, жалоб РФ на толкование положений договора, по которым арбитражный суд обосновывал свою юрисдикцию, и жалобы на то, что арбитражный суд не выполнил свой мандат.

Верховный суд направил дело в Апелляционный суд Амстердама для рассмотрения и оценки этого вопроса.

Нидерландский апелляционный суд в Гааге в феврале 2020 года обязал Россию выплатить $50 млрд акционерам ЮКОСа.

Россия подала апелляцию в Верховный суд Нидерландов в мае 2020 года.

Акционеры обратились в Международный арбитраж в Гааге еще в 2005 году. В 2007 году суд пришел к выводу, что в России на ЮКОС в начале 2000-х совершили масштабную атаку с целью довести компанию до банкротства, забрать ее активы и отстранить главу организации Михаила Ходорковского от политики.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге в 2014 году постановил взыскать с России около 2 миллиардов евро в пользу бывших акционеров ЮКОСа.

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Нидерланды
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