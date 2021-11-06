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Лондон: протесты антивакцинаторов завершились нападением на полицию и арестами

Суббота, 6 ноября 2021, 11:10

Протесты в Лондоне 5 ноября завершились ранением восьми офицеров полиции и арестом 12 человек.

Как отмечает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, протестующие в масках Гая Фокса собрались на Трафальгарской площади, некоторые бросали фейерверки в полицию.

Традиционно 5 ноября в Британии празднуют "ночь Гая Фокса" - провал Порохового сговора, когда группа католиков-заговорщиков попыталась взорвать дом парламента. В этот день в Великобритании зажигают фейерверки и костры, на которых сжигают чучело Гая Фокса.

Этот праздник был использован антивакцинаторами. Они провели Марш миллионов масок, на котором сожгли чучело премьер-министра Бориса Джонсона.

Затем митинг переместился на площадь Парламента, где они столкнулись с полицией в защитном снаряжении.

Многие демонстранты держали таблички в знак протеста против блокировки коронавируса, а некоторые из них запускали фейерверки и использовали лазерные указки.

Столичная полиция сообщила в Twitter, что действует приказ о разгоне в "нескольких районах" по всему Вестминстеру, включая Парламентскую площадь.

"В общей сложности было совершено 12 арестов во время проведения сегодняшних демонстраций в Лондоне", - сообщили в полиции. "Эти аресты были за разные преступления.

"Восемь наших офицеров получили ранения. Это недопустимо".

О борьбе с антивакцинаторами в Европе можно почитать в статье "Прививка от роспропаганды: как страны ЕС преодолевают сопротивление антивакцинаторов".

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Великобритания Вакцины
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