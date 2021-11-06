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Испанский аэропорт приостановил работу из-за массового бегства пассажиров

Суббота, 6 ноября 2021, 12:11

Аэропорт Пальма-де-Майорки на Балеарских островах приостановил авиасообщение из-за инцидента с пассажирами марокканской авиакомпании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на испанский телеканал TVE.

5 ноября самолет авиакомпании Royal Air Marroc, следовавший из Марокко в Турцию, попросил приземление в аэропорту Пальма-де-Майорки из-за якобы неотложной ситуации с пассажиром, нуждающимся в срочной медицинской помощи.

После приземления, когда открыли двери самолета для эвакуации больного, около 20 пассажиров покинули самолет и разбежались в разные стороны.

По соображениям безопасности работа аэропорта приостановлена. Рейсы в столицу острова либо перенаправляются, либо перенаправляются в другие ближайшие аэропорты, а вылеты временно приостановлены.

В настоящее время инцидент затронул 20 рейсов, сообщила AENA, отвечающая за управление воздушным движением. Службы безопасности расследуют инциденты в аэропорту. Угрожающая ситуация для граждан исключена.

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Испания мигранты
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