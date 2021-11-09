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В Португалии работодателям запретили звонить или писать сотрудникам в нерабочее время

Вторник, 9 ноября 2021, 11:41

Парламент Португалии одобрил поправки в трудовое законодательство, предусматривающие штраф для работодателя за обращение к сотрудникам в нерабочее время.

Об этом пишет Euronews, сообщает "Европейская правда".

Правящая Социалистическая партия Португалии заявила, что новые правила являются ответом на резкий рост числа работающих на дому сотрудников из-за пандемии COVID-19.

Согласно новым правилам, работодатели могут столкнуться со штрафами за обращение к работникам в нерабочее время.

Компаниям также придется помогать оплачивать расходы, связанные с удаленной работой, такие как более высокие счета за электричество и Интернет. Работодатели могут списать эти расходы как коммерческие.

Но поправки имеют ограничения: они не будут применяться к компаниям с менее чем 10 сотрудниками.

Кроме того, предложение включить в поправки так называемое "право на отключение" - законное право отключать рабочие сообщения и устройства в нерабочее время - было отклонено португальскими депутатами.

Новые правила также являются хорошей новостью для родителей маленьких детей. Теперь они имеют право работать из дома, не договариваясь об этом заранее со своими работодателями, до тех пор, пока их ребенку не исполнится 8 лет.

Меры по борьбе с одиночеством также включены в правила удаленной работы, при этом ожидается, что компании будут проводить личные встречи не реже одного раза в два месяца.

Португалия была первой европейской страной, изменившей правила удаленной работы в результате пандемии COVID-19 в январе этого года.

Временные правила сделали удаленную работу обязательной опцией - за некоторыми исключениями - и обязали работодателей предоставлять необходимые инструменты для выполнения работы дома.

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Португалия ЕвроЖизнь
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