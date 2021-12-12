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Количество украинцев с разрешениями на проживание в Польше превысило 300 тысяч человек

Воскресенье, 12 декабря 2021, 13:46

Число граждан Украины, имеющих действующий вид на жительство в Польше, превысило 300 тысяч человек.

Об этом заявил пресс-секретарь польского Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Украинцы составляют почти 57% всех иностранцев, поселившихся в Польше.

Данные Управления по делам иностранцев показывают, что масштабы иммиграции украинцев в Польшу, которые в основном связаны с работой, сохраняются. Кроме того, все чаще граждане Украины выбирают долгосрочное проживание в стране вместо временной миграции.

"С 2014 года наблюдается значительная активизация украинской иммиграции, которая в основном связана с желанием работать. Основными факторами, повлиявшими на это явление, были: экономическая ситуация в Украине, введение безвизового режима и облегчение доступа на польский рынок труда", - сказал Дудзяк.

Наиболее популярные регионы среди украинцев: Мазовецкое воеводство – 22%, Малопольское воеводство – 12%, Великопольское воеводство – 12%. и Нижняя Силезия – 9%.

"Из чуть более 300 000 граждан Украины, имеющих действующий вид на жительство, около 60% составляют люди в возрасте от 18 до 40 лет. Дети и подростки в возрасте до 18 лет составляют примерно 12%, а люди старше 40 лет - около 28%", - говорится в данных Управления по делам иностранцев.

В ведомстве также сообщили, что почти 84% граждан Украины имеют временный вид на жительство, срок действия которого может составлять не более 3 лет.

Подавляющее большинство из них выдается в связи с приемом на работу – 77% случаев. Следующими по распространенности целями пребывания в Польше являются семейные вопросы – 12% и образование – 2%.

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