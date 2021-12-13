Жителей испанской Гранады возмутили "сатанинские" рождественские декорации

В выходные группа жителей испанской Гранады требовала отставки мэра Франсиско Куэнка из-за якобы "сатанинских" рождественских декораций, которыми украсили город.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает издание Granada Hoy.

Площадь перед ратушей в Гранаде украшена не только классическими елками и огоньками, но и крестами, которые, правда, перевернуты. Это символ смирения для верующих, но такой крест также используется сатанистами как знак неприятия всех христианских ценностей.

В субботу перед мэрией собрались десятки человек, чтобы потребовать отставки мэра из-за оскорбительных для их веры декораций. Люди держали кресты и постеры с надписями, направленными против команды мэра.

Они также скандировали "Долой мэра и сатанизм".

Рождественская иллюминация на площади уже вызвала резкую реакцию местной организации ультраправой партии Vox, которая в пятницу зарегистрировала запрос с требованием узнать подробности о процессе утверждения проекта рождественского декора и осудила использование якобы "перевернутых крестов".

Как сообщается, мэрия уже призвала компанию, занимавшуюся отделкой площади, немедленно заменить кресты на что-то менее противоречивое.

Перевернутый крест имеет разное значение. Для христиан это знак смирения после мученической смерти апостола Петра. Он просил, чтобы его распяли вверх ногами, потому что считал себя недостойным умереть, как Иисус.

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