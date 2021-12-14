Европарламент проведет дебаты по поводу войск РФ у границ Украины

Во вторник 14 декабря депутаты Европарламента обсудят ситуацию с войсками России у украинской границы и через два дня поставят на голосование резолюцию по этому вопросу.

Об этом говорится в анонсе Европарламента, сообщает "Европейская правда".

Обсуждение масштабного наращивания российских войск возле границ Украины состоится с участием главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

Резолюция будет вынесена на голосование в четверг 16 декабря.

"Приветствуем решение Европарламента о проведении дебатов 14.12 по ситуации на украинской границе и оккупированных РФ территориях. Рассчитываем на сильные сигналы поддержки. Только консолидированная международная позиция может остановить агрессора, РФ должна осознавать тяжелые последствия дальнейшей агрессии", - отметил по этому поводу представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

Вітаємо рішення Європарламенту про проведення дебатів 14.12 щодо ситуації на 🇺🇦 кордоні та окупованих РФ територіях. Розраховуємо на сильні сигнали підтримки. Тільки консолідована міжнародна позиція може зупинити агресора, РФ має усвідомлювати важкі наслідки подальшої агресії — Vsevolod Chentsov (@VVChentsov) December 13, 2021

Напомним, после встречи министров иностранных дел ЕС – последней в 2021 году – Боррель объявил о договоренности глав МИД, что любая агрессия России против Украины приведет к экономическим санкциям против Москвы и политическим последствиям.

На выходных появилось заявление стран "Группы семи" с предупреждением для РФ о серьезных последствиях, если президент Владимир Путин нападет на Украину.

Об угрозах, с которыми очень скоро может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вход США в переговоры по Донбассу.

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