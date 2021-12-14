Украина определила "длинный список" кандидатов на должность судьи ЕСПЧ

Украинская сторона определилась со списком кандидатов, допущенных к участию в конкурсе с целью избрания судьей Европейского суда по правам человека Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Так, 13 декабря 2021 года состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

По его результатам был определен список из 15 кандидатов.

Среди кандидатов следует отметить Николая Гнатовского, который трижды подряд был президентом Европейского комитета по предотвращению пыток, Аркадия Бущенко, судью Верховного суда, а также бывшую уполномоченную Верховной рады по правам человека Валерию Лутковскую.

Свою анкету подавал также бывший уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, но не уложился в сроки подачи.

Как сообщалось, в конце октября президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ о конкурсе для избрания нового судьи ЕСПЧ от Украины, призванные устранить некоторые недостатки предыдущего конкурса.

Правозащитники называли недостатком предыдущего состава комиссии, что там не было правозащитников-практиков или практикующих адвокатов, имеющих большой опыт работы с ЕСПЧ.

Среди прочего, изменения предусматривают, что конкурсная комиссия должна будет формировать рейтинг участников конкурса – по результатам собеседования и теста на владение официальными языками Совета Европы.

Напомним, 22 сентября Комитет по отбору судей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отклонил определенный Украиной список из трех кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), а 27 сентября ПАСЕ большинством голосов окончательно отклонила украинские кандидатуры.

Подробнее о том, какие проблемы возникли во время предыдущего конкурса – в колонке директора Харьковской правозащитной группы Евгения Захарова Судья без правил: почему в Страсбурге отклонили кандидатов в ЕСПЧ от Украины

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