Украина и Исландия подписали соглашение, позволяющее прямое авиасообщение между странами

Украина и Исландия подписали соглашение о воздушном сообщении, которое создает возможность регулярных прямых авиарейсов и таким образом сделает путешествия более удобными.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, пишет "Европейская правда".

Соглашение между украинским Кабмином и правительством Исландии подписали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и его исландская коллега Тордис Колбрун Рейкдал Гилфадоттир на полях встречи Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.

Документ определяет порядок регулирования международных полетов между двумя странами и порядок назначения авиапредприятий, устанавливает условия предоставления разрешений на выполнение регулярных полетов, предусматривает взаимное признание удостоверений членов экипажа, содержит положения авиационной безопасности; устанавливает механизм инспекции авиапредприятий для оценки их соответствия стандартам Международной организации гражданской авиации.

"Соглашение не только позволит соединить Украину и Исландию прямыми регулярными авиарейсами. Оно создаст новые возможности для путешествий украинцев и дополнительно откроет нашу страну миру. Кроме того, регулярное авиасообщение будет способствовать развитию туризма, бизнеса и межчеловеческих связей, что дополнительно разовьет отношения между нашими дружественными странами", - отметил Дмитрий Кулеба.

Кроме того, министры обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, в частности в сфере геотермальной энергетики.

Дмитрий Кулеба также выразил благодарность Исландии за последовательную поддержку Украины в противостоянии агрессивным действиям РФ, в частности, участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, поддержку украинских инициатив в международных организациях.

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