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Блинкен призвал Лаврова отвести войска от Украины, тот требует гарантий безопасности на границах

Четверг, 2 декабря 2021, 17:08

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал отвести войска от границ Украины и выполнять Минские соглашения.

Встреча прошла в Стокгольме в рамках министерской встречи ОБСЕ, сообщает "Европейская правда".

"Госсекретарь Блинкен остановился на агрессии России против Украины, в частности, на ее военных передвижениях у границ Украины. Госсекретарь повторил призыв Соединенных Штатов к России отвести свои силы и вернуться в мирное положение, а также соблюдать Минские соглашения и прекратить огонь на Донбассе", - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

Блинкен подчеркнул, что лучший путь вперед – это дипломатия в сочетании с полным исполнением Минских соглашений, и США готовы поддержать этот процесс. "Госсекретарь дал понять, что если Москва выберет путь военной эскалации, Соединенные Штаты и наши союзники готовы сделать так, чтобы она понесла значительные расходы", - говорится в заявлении.

По итогам встречи со своим заявлением выступил и МИД РФ. В ней говорится, что Лавров в ходе переговоров с Блинкеном предупредил, что "втягивание Украины в геополитические игры Вашингтона будет иметь серьезные последствия, заставит принять ответные меры для исправления военно-стратегического баланса".

"Альтернативой этому, как подчеркнул Лавров, могли бы стать долгосрочные гарантии безопасности на наших западных границах, которые следует рассматривать как императивное требование", - заявили в российском ведомстве.

В Кремле также настаивают, что в рамках урегулирования ситуации на Донбассе Украина должна поддерживать прямой диалог с "властями" так называемых ЛНР и ДНР, контролируемых Москвой, при этом Россия не упоминает о своей ответственности за соблюдение Минских соглашений.

Ранее Лавров заявил, что Россия вскоре выдвинет предложения по новому пакту о европейской безопасности, который, по заявлениям Москвы, остановит дальнейшее расширение НАТО на восток.

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