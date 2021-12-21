Прокуратура Нидерландов заявила о полной ответственности четырех подозреваемых за сбитие MH17

Прокуратура Нидерландов заявила, что Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко несут полную ответственность за сбитие рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет нидерландское издание AD по результатам второго дня зачитывания обвинительного заключения по делу об сбитии лайнера.

Несмотря на то, что четверо подозреваемых физически не присутствовали при запуске ракеты "Бук", которой был сбит MH17, по мнению прокуратуры, они несут ответственность в правовом смысле из-за своей "руководящей военной роли". "То, что они сами не нажали кнопку, не имеет юридического значения", – заявил прокурор Тийс Бергер.

"Человек, побуждающий другого к совершению преступления, также может быть осужден как исполнитель этого преступления. Эти четверо подозреваемых использовали Бук как собственный инструмент, чтобы сбить самолет. Они тесно сотрудничали, было четкое распределение задач и все подозреваемые играли активную и важную роль в подготовке и совершении преступления. Поэтому они несут солидарную ответственность", - сказал он.

Завтра прокуратура выступит с требованиями наказания.

Четыре подозреваемых обвиняются в умышленном сбитии самолета и убийстве 298 человек.

"Тот, кто организует, содействует, активно содействует совершению преступления и затем с удовольствием обсуждает его, несет уголовную ответственность за это преступление", - подчеркнул прокурор.

Максимальное наказание за это преступление – пожизненное заключение. Решение ожидается не раньше осени 2022 года.

Ранее сообщалось, что 20 декабря во время заседания суда по делу об уничтожении в 2014 году самолета рейса MH17 нидерландские прокуроры отметили, что четверо обвиняемых имели целью сбить украинский военный самолет, но это не изменяет сути обвинений.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

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