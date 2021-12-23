Зачем Украина выносит на уровень ЕС транзитный спор с Польшей

Украина готовится впервые в своей истории оспорить действия Евросоюза в арбитраже, созданном в соответствии с Соглашением об ассоциации. Причиной обращения являются действия Польши, которая, по мнению официального Киева, дискриминирует украинских экспортеров.

О том, каковы наши шансы на победу и не несет ли это дополнительные политические риски для Киева, читайте в интересной статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Прорвать польскую блокаду: зачем Киеву нужен спор с Евросоюзом.

Спор, о котором идет речь, – об уменьшении выдачи Польшей квоты на осуществление грузовых перевозок. Эта квота регулируется двусторонним соглашением, регламентирующим его на уровне 200 тысяч универсальных разрешений, а также прописывала возможность с согласия сторон увеличить квоту еще на 60 тысяч разрешений. Такие объемы полностью соответствовали потребностям Украины.

До 2018 года проблем с исполнением этого соглашения не было.

Однако в сентябре 2018 года Варшава заявила о сокращении квоты до 130 тысяч разрешений, что не устраивало Киев.

По словам бывшего заместителя главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктора Довганя, в Польше постоянно озвучивались все новые требования, при условии выполнения которых Польша согласится вернуться к прописанной квоте. Довгань говорит, что сначала это было расширение пропускной способности КПП "Краковец", затем дополнительные слоты для авиакомпании LOT, впоследствии еще что-то.

Также аргументом для Варшавы была коррупция в распределении разрешений на перевозку среди украинских компаний. Это давало возможности польским чиновникам утверждать, что реальная потребность украинских перевозчиков в разрешениях - существенно ниже.

Заместитель министра инфраструктуры Мустафа-Маси Наем рассказывает, что в этом году Украина впервые не получила от Польши никакого дополнительного разрешения, и это в ситуации, когда на сентябрь у нас осталось лишь около 7 тысяч неиспользованных разрешений, а в октябре квота была исчерпана полностью.

При этом на состоявшемся в сентябре экономическом форуме в польском Карпаче вопрос разрешений на перевозку был предметом обсуждения премьеров обеих стран, и глава польского правительства Матеуш Моравецкий дал обещание разобраться в проблеме.

Впрочем, по словам Мустафы-Маси Найема, в реальности ситуация только усугубилась. Польская сторона сначала избегала диалога с украинцами, а затем вообще выдвинула ультиматум: никаких переговоров о квотах до разблокирования Украиной важного для польского экспорта железнодорожного пути, закрытого на ремонт.

Если прошлогодние убытки Украины, отмечает Найем, были оценены в 500 млн евро, то в этом году они будут гораздо больше, возможно, где-то на уровне 1 млрд евро.

Он добавляет, что аргумент Варшавы о коррупционном распределении польских разрешений более не актуален – с появлением электронного обращения выдачи разрешений этот вопрос уже закрыт.

В такой ситуации у украинской стороны уже нет другого выбора, кроме как переносить вопросы с двустороннего уровня на уровень ЕС.

О том, каковы шансы Украины на успех, читайте в материале Юрия Панченко Прорвать польскую блокаду: зачем Киеву нужен спор с Евросоюзом.