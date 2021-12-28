Переговоры между США и Россией, на которых обсудят Украину, запланированы на 10 января

Переговоры между Соединенными Штатами и Россией должны пройти 10 января.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал в комментарии украинской службе "Голоса Америки" сообщил чиновник Совета по национальной безопасности США.

"Соединенные Штаты ожидают участия с Россией в платформе Стратегического диалога по безопасности 10 января. Вдобавок, насколько мы понимаем, Россия и НАТО намерены провести встречу Совета Россия-НАТО 12 января, а заседание Постоянного совета ОБСЕ запланировано на 13 число", - сообщили в Совете по нацбезопасности США.

В администрации добавили, что подход президента Байдена по отношению к Украине заключается в объединении союза вокруг двух путей: сдерживания и дипломатии.

"Как Альянс, мы объединены по поводу последствий, с которыми столкнется Россия, если она начнет наступление на Украину. Но мы также единственные в нашей готовности участвовать в принципиальной дипломатии с Россией", - подчеркнули в Совете по нацбезопасности.

Ожидается, что в ходе переговоров представители США и России обсудят ситуацию с безопасностью вокруг Украины и деятельность НАТО в Европе.

"Когда мы сядем к переговорам, Россия может выложить на стол свои беспокойства, и мы также выложим на стол свои беспокойства по поводу деятельности России. Мы будем придерживаться принципа "ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, включая Украину". Будут сферы" , где мы сможем добиться прогресса, и сферы, в которых у нас будут разногласия. Вот в чем заключается дипломатия", - сообщили в Белом доме.

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