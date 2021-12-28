Байден подписал оборонный бюджет США с $300 млн для Украины

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 финансовый год, который разрешает расходы на оборону в размере $770 миллиардов.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Закон предоставляет жизненно важные преимущества и расширяет доступ к правосудию для военнослужащих и их семей, а также включает важные органы для поддержки национальной обороны нашей страны", - сказал Байден в заявлении после подписания законопроекта.

Закон, предусматривающий увеличение военных расходов примерно на 5% по сравнению с прошлым годом, стал компромиссом после интенсивных переговоров между демократами и республиканцами в Палате представителей и Сенате, которые зашли в тупик из-за споров по поводу политики в отношении Китая и России.

Он включает увеличение заработной платы военнослужащим на 2,7% и увеличение закупок самолетов и кораблей, а также стратегии по борьбе с геополитическими угрозами, особенно с Россией и Китаем.

Документ включает $300 миллионов для Инициативы по содействию безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку Вооруженных сил Украины, $4 миллиарда для Европейской оборонной инициативы и $150 миллионов для сотрудничества в сфере безопасности в странах Балтии.

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