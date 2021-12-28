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Укр / Рус

Молдова не планирует вступать в НАТО, но хочет присоединиться к ЕС – Санду

Вторник, 28 декабря 2021, 12:16

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна не собирается вступать в НАТО, но хочет присоединения к Евросоюзу.

Об этом пишет Newsmaker, сообщает "Европейская правда".

Санду отметила, что Молдова — нейтральное государство и остается таким и дальше.

"Согласно Конституции страны, мы — нейтральное государство. Такой инициативы (вступления в НАТО, - ред.) сейчас нет. Мы ни для кого не представляем военную угрозу. Мы выступаем за мир", — сказала президент.

Говоря о реакции России на стремление Молдовы в ЕС, Санду заявила, что республика намерена сохранять конструктивный диалог с РФ и после вступления в Евросоюз.

"Как я говорила и раньше, мы уважаем выбор других стран и ждем, что и другие страны будут уважать наш выбор. И то, что мы углубляем и в дальнейшем будем укреплять отношения с ЕС, не означает, что мы не сможем вести конструктивный и прагматичный диалог с Россией. И среди стран ЕС есть государства, которые поддерживают хорошие отношения с РФ", — сказала Санду.

Ранее в Кремле назвали расширение НАТО на страны бывшего СССР, включая Молдову, "вопросом жизни и смерти для России".

Ранее Санду заявляла, что уже предупредила Россию, что ее страна будет стремиться к вступлению в Европейский Союз.

Напомним, государства ассоциированного трио в рамках "Восточного партнерства" – Украина, Молдова и Грузия – впервые договорились о сотрудничестве на пути к членству в ЕС.

Комментированный украинский перевод документа с разъяснением его положений опубликовала "Европейская правда".

Подробнее о том, что представляет собой "Восточное партнерство", зачем его создали и почему в нем все же остается интерес для Киева – смотрите в коротком пояснительном видео ЕвроПравды.

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